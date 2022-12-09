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В двух населенных пунктах на Харьковщине восстановили электричество

Общество 11:28   09.12.2022
Оксана Горун
В двух населенных пунктах на Харьковщине восстановили электричество Фото: «Харьковоблэнерго»

Электричество появилось в селах Ивановка и Левковка Изюмского района.

Левковку запитали полностью, Ивановку — пока частично, сообщили в «Харьковоблэнерго».

» Из-за активных боевых действий населенные пункты были обесточены почти с начала войны», — отметили энергетики.

Чтобы вернуть свет, специалистам пришлось ремонтировать поврежденную высоковольтную линию и менять разрушенные опоры и оборванные провода.

«Энергетики идут за саперами. После разрешения спасателей мы сразу приступаем к восстановительным работам. Да, мы еще ждем разрешения для работ в селах Глинское и Забавное. Также остается обесточенной небольшая часть Изюма — без электричества несколько улиц. Скоро начнем восстанавливать электроснабжение и в селе Студенок», — рассказали в Изюмском РЭС.

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В Ивановке полностью электричество восстановят на следующей неделе — как только позволят погодные условия.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 11:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электричество появилось в селах Ивановка и Левковка Изюмского района".