В двух населенных пунктах на Харьковщине восстановили электричество
Электричество появилось в селах Ивановка и Левковка Изюмского района.
Левковку запитали полностью, Ивановку — пока частично, сообщили в «Харьковоблэнерго».
» Из-за активных боевых действий населенные пункты были обесточены почти с начала войны», — отметили энергетики.
Чтобы вернуть свет, специалистам пришлось ремонтировать поврежденную высоковольтную линию и менять разрушенные опоры и оборванные провода.
«Энергетики идут за саперами. После разрешения спасателей мы сразу приступаем к восстановительным работам. Да, мы еще ждем разрешения для работ в селах Глинское и Забавное. Также остается обесточенной небольшая часть Изюма — без электричества несколько улиц. Скоро начнем восстанавливать электроснабжение и в селе Студенок», — рассказали в Изюмском РЭС.
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В Ивановке полностью электричество восстановят на следующей неделе — как только позволят погодные условия.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 11:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электричество появилось в селах Ивановка и Левковка Изюмского района".