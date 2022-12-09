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У двох населених пунктах на Харківщині відновили електрику

Суспільство 11:28   09.12.2022
Оксана Горун
У двох населених пунктах на Харківщині відновили електрику

Електрика з’явилася у селах Іванівка та Левківка Ізюмського району.

Левківку заживили повністю, Іванівку – поки що частково, повідомили в “Харківобленерго”.

“Через активні бойові дії населені пункти були знеструмлені майже з початку війни”, – зазначили енергетики.

Щоб повернути світло, фахівцям довелося ремонтувати пошкоджену високовольтну лінію та замінювати зруйновані опори й обірвані дроти.

“Енергетики ідуть за саперами. Після дозволу рятувальників ми одразу розпочинаємо відновлювальні роботи. Так, ми ще чекаємо дозволу для робіт у селах Глинське та Забавне. Також залишається знеструмленою невелика частина Ізюма – без електрики декілька вулиць. Скоро розпочнемо відновлювати електропостачання і в с. Студенок”, – розповіли в Ізюмському РЕМ.

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В Іванівці повністю електрику відновлять наступного тижня – щойно дозволять погодні умови.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «У двох населених пунктах на Харківщині відновили електрику»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 11:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електрика з’явилася у селах Іванівка та Левківка Ізюмського району".