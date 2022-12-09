У двох населених пунктах на Харківщині відновили електрику

Електрика з’явилася у селах Іванівка та Левківка Ізюмського району.

Левківку заживили повністю, Іванівку – поки що частково, повідомили в “Харківобленерго”.

“Через активні бойові дії населені пункти були знеструмлені майже з початку війни”, – зазначили енергетики.

Щоб повернути світло, фахівцям довелося ремонтувати пошкоджену високовольтну лінію та замінювати зруйновані опори й обірвані дроти.

“Енергетики ідуть за саперами. Після дозволу рятувальників ми одразу розпочинаємо відновлювальні роботи. Так, ми ще чекаємо дозволу для робіт у селах Глинське та Забавне. Також залишається знеструмленою невелика частина Ізюма – без електрики декілька вулиць. Скоро розпочнемо відновлювати електропостачання і в с. Студенок”, – розповіли в Ізюмському РЕМ.

В Іванівці повністю електрику відновлять наступного тижня – щойно дозволять погодні умови.