Синегубов: На Харьковщине страдают села рядом с критической инфраструктурой

В последнее время критическая инфраструктура интересует наших врагов наиболее, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов во время телемарафона «Единые новости».

«У нас страдают населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского районов и те, которые находятся вблизи российской границы. Или есть на пути критической инфраструктуры. В последнее время она интересует больше всего наших врагов», — отметил Синегубов.

Вчера обстреляли Купянск, затем населенный пункт в Золочевском районе, повредили газопровод – и тысячи жителей остались без газоснабжения. В то же время мы продолжаем восстанавливать электроснабжение: несколько сел Чугуевского района получили электроэнергию – и свет получили 350 домохозяйств.

На очереди у нас еще два села Изюмского района. И на севере у нас есть Казачья Лопань, где уже восстанавливаем электроснабжение.

Восстановительные работы после российских обстрелов продолжаются постоянно. На сегодня уже полностью восстановлено теплоснабжение в жилищах жителей пгт Слобожанское, что в Чугуевском районе. Это очень важно, ведь без тепла после российских обстрелов оставалось около 15 тысяч человек. В поселке отопление на 90% централизовано.

Город Балаклея – там восстанавливается жизнь, и люди возвращают туда, хотя еще небезопасно.

Под интенсивными обстрелами остается Купянский район, волонтеры и местные власти продолжают добровольную эвакуацию. За декабрь эвакуировали уже 290 человек.

Призываем жителей области и дальше экономить электроэнергию, чтобы сбалансировать энергосистему Украины. Облэнерго со своей стороны постоянно работает над усовершенствованием графиков почасовых отключений.