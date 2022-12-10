Синегубов: На Харьковщине страдают села рядом с критической инфраструктурой
В последнее время критическая инфраструктура интересует наших врагов наиболее, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов во время телемарафона «Единые новости».
«У нас страдают населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского районов и те, которые находятся вблизи российской границы. Или есть на пути критической инфраструктуры. В последнее время она интересует больше всего наших врагов», — отметил Синегубов.
Вчера обстреляли Купянск, затем населенный пункт в Золочевском районе, повредили газопровод – и тысячи жителей остались без газоснабжения. В то же время мы продолжаем восстанавливать электроснабжение: несколько сел Чугуевского района получили электроэнергию – и свет получили 350 домохозяйств.
На очереди у нас еще два села Изюмского района. И на севере у нас есть Казачья Лопань, где уже восстанавливаем электроснабжение.
Восстановительные работы после российских обстрелов продолжаются постоянно. На сегодня уже полностью восстановлено теплоснабжение в жилищах жителей пгт Слобожанское, что в Чугуевском районе. Это очень важно, ведь без тепла после российских обстрелов оставалось около 15 тысяч человек. В поселке отопление на 90% централизовано.
Город Балаклея – там восстанавливается жизнь, и люди возвращают туда, хотя еще небезопасно.
Под интенсивными обстрелами остается Купянский район, волонтеры и местные власти продолжают добровольную эвакуацию. За декабрь эвакуировали уже 290 человек.
Призываем жителей области и дальше экономить электроэнергию, чтобы сбалансировать энергосистему Украины. Облэнерго со своей стороны постоянно работает над усовершенствованием графиков почасовых отключений.
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2022 в 16:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В последнее время критическая инфраструктура интересует наших врагов наиболее, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов во время телемарафона «Единые новости».".