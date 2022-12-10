Синегубов: Враг обстреливает села Харьковщины, которые рядом с границей с рф

Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Харьковщины, которые расположены недалеко от линии столкновения и границы с рф, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В течение суток из артиллерии и минометов военные рф обстреляны районы населенных пунктов Купянск, Золочев, Двуречная, Стрелка, Берестово и других.

«В Купянске в результате обстрелов произошел пожар на складских помещениях. В Золочеве повреждено админздание, а в Золочевской общине – объект инфраструктуры. К счастью, без жертв и пострадавших», – отметил Синегубов.

Продолжается разминирование Харьковщины: за сутки обезврежены 122 взрывоопасных предмета.