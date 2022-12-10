Синєгубов: Ворог обстрілює села Харківщини, які поряд із кордоном з рф

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, які розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби з артилерії та мінометів військові рф обстріляні райони населених пунктів Куп’янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших.

«В Куп’янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді – об‘єкт інфраструктури. На щастя, без жертв та постраждалих», – зазначив Синєгубов.

Продовжується розмінування Харківщини: за добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.