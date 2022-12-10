Live
  • Субота 10.12.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.46
    • 🔴

Синєгубов: Ворог обстрілює села Харківщини, які поряд із кордоном з рф

Суспільство 10:49   10.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов: Ворог обстрілює села Харківщини, які поряд із кордоном з рф

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, які розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби з артилерії та мінометів військові рф обстріляні райони населених пунктів Куп’янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших.

«В Куп’янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді – об‘єкт інфраструктури. На щастя, без жертв та постраждалих», – зазначив Синєгубов.

Продовжується розмінування Харківщини: за добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.

Читайте також:  Синєгубов: У тимчасовій окупації майже ще 30 населених пунктів Харківщини

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

07:38
З мінометів і артилерії. Росіяни били по 16 населеним пунктам Харківщини
18:13
На Харківщині внаслідок обстрілу рф 800 мешканців села опинилися без газу
16:55
Синєгубов: Під тимчасовою окупацією майже 30 населених пунктів Харківщини
11:43
Прокуратура показала наслідки удару по Харківщині: били з РСЗВ (фото)
10:35
Ракетний удар по Харківщині: потерпілий чоловік помер у лікарні – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: Ворог обстрілює села Харківщини, які поряд із кордоном з рф»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2022 в 10:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, які розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з рф, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".