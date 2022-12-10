Синєгубов: На Харківщині страждають села поряд із критичною інфраструктурою

Останнім часом критична інфраструктура цікавить наших ворогів найбільше, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону «Єдині новини».

«У нас страждають населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів і ті, находяться поблизу російського кордону. Або є на шляху критичної інфраструктури. Останнім часом вона цікавить найбільше наших ворогів», – зазначив Синєгубов.

Вчора обстріляли Куп’янськ, потім населений пункт в Золочівському районі, пошкодили газогін – і тисяча мешканців залишилися без газопостачання. Натомість ми продовжуємо відновлювати електропостачання: кілька сіл Чугуївського району заживили – і світло отримали 350 домогосподарств.

На черзі у нас ще два села Ізюмського району. І на півночі у нас є Козача Лопань, де вже відновлюємо електропостачання.

Відновлювальні роботи після російських обстрілів тривають постійно. На сьогодні вже повністю відновлене теплопостачання в помешканнях жителів смт Слобожанське, що в Чугуївському районі. Це дуже важливо, адже без тепла після російських обстрілів залишалося близько 15 тисяч людей. У селищі опалення на 90% централізоване.

Місто Балаклея – там відновлюється життя, і люди повертають туди, хоча ще небезпечно.

Під інтенсивними обстрілами залишається Куп’янський район, волонтери та місцева влада продовжують добровільну евакуацію. За грудень евакуювали вже 290 людей.

Закликаємо жителів області й надалі економити електроенергію, щоб збалансовувати енергосистему України. Обленерго зі свого боку постійно працює над вдосконаленням графіків погодинних відключень.