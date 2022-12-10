Трое полицейских-предателей сбежали от правосудия из Харьковщины в рф

Следователи выписали подозрения трем «народным милиционерам» из освобожденной Боровой, но фигуранты дел сбежали в рф, рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Три разных и одновременно похожих истории о коллаборантах из Боровой.

31-летний Александр работал «старшим патрульным» с апреля – он не только «расследовал преступления», но и призвал местных жителей трудоустроиться в их незаконный орган. Подозрение по ч.7 ст.111-1, вручили его бабушке.

Сергей, 27 лет. Работал как и Александр, но в должности «оперуполномоченного» – принимал заявления от жителей, составлял докладные записки. Подозрение по ч.7 ст. 111-1, вручили его матери.

Альбина, 31 год. С апреля работала с оккупантами – проводила досудебные расследования. Подозрение по ч.7 ст.111-1, вручили ее матери.

«Все трое предателей сбежали с россиянами, но теперь все время они будут жить с пониманием, что в случае возвращения домой их ждет суд», — подчеркнул Болвинов.