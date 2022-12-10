Троє поліціянтів-зрадників втекли від правосуддя з Харківщині до рф
Слідчі виписали підозри трьом «народним міліціонерам» зі звільненої Борової, але фігуранти справ втекли до рф, розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Три різні і одночасно схожі історії про колаборантів з Борової.
31-річний Олександр працював «старшим патрульним» із квітня – він не лише «розслідував злочини», а й закликав місцевих мешканців працевлаштуватися до їхнього незаконного органу. Підозра за ч.7 ст.111-1 вручила його бабусі.
Сергій, 27 років. Працював як і Олександр, але на посаді «оперуповноваженого» – приймав заяви від мешканців, складав доповідні записки. Підозра за ч.7 ст. 111-1, вручили його матері.
Альбіна, 31 рік. З квітня працювала з окупантами – проводила досудове розслідування. Підозра за ч.7 ст.111-1 вручили її матері.
«Всі троє зрадників втекли з росіянами, але тепер весь час вони житимуть із розумінням, що у разі повернення додому на них чекає суд», – наголосив Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2022 в 11:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі виписали підозри трьом «народним міліціонерам» зі звільненої Борової, але фігуранти справ втекли до рф, розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.".