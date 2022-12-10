Троє поліціянтів-зрадників втекли від правосуддя з Харківщині до рф

Слідчі виписали підозри трьом «народним міліціонерам» зі звільненої Борової, але фігуранти справ втекли до рф, розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Три різні і одночасно схожі історії про колаборантів з Борової.

31-річний Олександр працював «старшим патрульним» із квітня – він не лише «розслідував злочини», а й закликав місцевих мешканців працевлаштуватися до їхнього незаконного органу. Підозра за ч.7 ст.111-1 вручила його бабусі.

Сергій, 27 років. Працював як і Олександр, але на посаді «оперуповноваженого» – приймав заяви від мешканців, складав доповідні записки. Підозра за ч.7 ст. 111-1, вручили його матері.

Альбіна, 31 рік. З квітня працювала з окупантами – проводила досудове розслідування. Підозра за ч.7 ст.111-1 вручили її матері.

«Всі троє зрадників втекли з росіянами, але тепер весь час вони житимуть із розумінням, що у разі повернення додому на них чекає суд», – наголосив Болвінов.