Сам зголосився ремонтувати автівки окупантам: на Харківщині виявили зрадника

Чергового колаборанта виявила поліція в Куп’янську-Вузловому. Чоловік під час окупації сам запропонував загарбникам ремонтувати їхні автівки.

“Слідчі виявили “механіка-колаборанта”. Слідство встановило, що починаючи з 16 березня, вже під час окупації, мешканець Куп’янськ-Вузловий, Ігор, вирішив співпрацювати з росіянами. Ігор має власне приміщення СТО і сам, добровільно, запропонував російським військовослужбовцям ремонтувати авто у нього“, – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він наголосив, що ворогу зрадник допомагав за власною ініціативою.

“Працював він із окупантами до останнього дня – і зник. Підозра під процесуальним керівництвом прокуратури вручена його батькові”, – уточнив поліцейський.

Нагадаємо, 8 грудня попалася ще одна колаборантка з Куп’янщини. Колишня голова місцевої РДА та депутатка райради працювала з окупантами, а після звільнення району втекла до Києва, звідки намагалася виїхати до ЄС.