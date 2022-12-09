Сам зголосився ремонтувати автівки окупантам: на Харківщині виявили зрадника
Чергового колаборанта виявила поліція в Куп’янську-Вузловому. Чоловік під час окупації сам запропонував загарбникам ремонтувати їхні автівки.
“Слідчі виявили “механіка-колаборанта”. Слідство встановило, що починаючи з 16 березня, вже під час окупації, мешканець Куп’янськ-Вузловий, Ігор, вирішив співпрацювати з росіянами. Ігор має власне приміщення СТО і сам, добровільно, запропонував російським військовослужбовцям ремонтувати авто у нього“, – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Він наголосив, що ворогу зрадник допомагав за власною ініціативою.
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“Працював він із окупантами до останнього дня – і зник. Підозра під процесуальним керівництвом прокуратури вручена його батькові”, – уточнив поліцейський.
Нагадаємо, 8 грудня попалася ще одна колаборантка з Куп’янщини. Колишня голова місцевої РДА та депутатка райради працювала з окупантами, а після звільнення району втекла до Києва, звідки намагалася виїхати до ЄС.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 07:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергового колаборанта виявила поліція в Куп’янську-Вузловому. Чоловік під час окупації сам запропонував загарбникам ремонтувати їхні автівки".