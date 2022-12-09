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Сам вызвался ремонтировать авто оккупантам: на Харьковщине выявили предателя

Происшествия 07:51   09.12.2022
Оксана Горун
Сам вызвался ремонтировать авто оккупантам: на Харьковщине выявили предателя Фото: facebook Сергея Болвинова

Очередного коллаборанта выявила полиция в Купянске-Узловом. Мужчина во время оккупации сам предложил захватчикам ремонтировать их авто.

«Следователи обнаружили «механика-коллаборанта». Следствие установило, что, начиная с 16 марта, уже во время оккупации, житель Купянск-Узловой, Игорь, решил сотрудничать с россиянами. У Игоря собственное помещение СТО, и он сам, добровольно, предложил российским военнослужащим ремонтировать авто у него», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он подчеркнул, что врагу предатель помогал по собственной инициативе.

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    • «Работал он с оккупантами до последнего дня – и исчез. Подозрение под процессуальным руководством прокуратуры вручено его отцу», — уточнил полицейский.

    Коллаборанту сообщают о подозрении в Купянске-Узловом
    Фото: facebook Сергея Болвинова

    Напомним, 8 декабря попалась еще одна коллаборантка из Купянщины. Бывшая глава местной РГА и депутат райсовета работала с оккупантами, а после освобождения района сбежала в Киев, откуда пыталась выехать в ЕС.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 07:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередного коллаборанта выявила полиция в Купянске-Узловом. Мужчина во время оккупации сам предложил захватчикам ремонтировать их авто".