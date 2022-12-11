Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг — Генштаб

В течение суток захватчики продолжили обстреливать территории Харьковской области вдоль государственной границы и линии соприкосновения.

Как сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00, противник обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Амбарное, Двуречанское, Фиголевка, Двуречная и Купянск.

«Сохраняется угроза нанесения врагом ударов с использованием ракет и ударных БпЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины», — констатировали в Генштабе.