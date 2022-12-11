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Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг — Генштаб

Происшествия 18:22   11.12.2022
Елена Нагорная
Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг — Генштаб

В течение суток захватчики продолжили обстреливать территории Харьковской области вдоль государственной границы и линии соприкосновения.

Как сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00, противник обстрелял районы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Амбарное, Двуречанское, Фиголевка, Двуречная и Купянск.

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«Сохраняется угроза нанесения врагом ударов с использованием ракет и ударных БпЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины», — констатировали в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 18:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток захватчики продолжили обстреливать территории Харьковской области вдоль государственной границы и линии соприкосновения.".