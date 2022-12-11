Райони щонайменше 10 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

Протягом доби загарбники продовжили обстрілювати території Харківської області вздовж державного кордону та лінії зіткнення.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00, противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ.

“Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України”, – констатували в Генштабі.