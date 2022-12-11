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Райони щонайменше 10 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

Події 18:22   11.12.2022
Елена Нагорная
Райони щонайменше 10 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб

Протягом доби загарбники продовжили обстрілювати території Харківської області вздовж державного кордону та лінії зіткнення.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00, противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ.

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“Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України”, – констатували в Генштабі.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 18:22;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби загарбники продовжили обстрілювати території Харківської області вздовж державного кордону та лінії зіткнення.".