Райони щонайменше 10 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог – Генштаб
Протягом доби загарбники продовжили обстрілювати території Харківської області вздовж державного кордону та лінії зіткнення.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00, противник обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Амбарне, Дворічанське, Фиголівка, Дворічна та Куп’янськ.
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“Зберігається загроза завдання ворогом ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України”, – констатували в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 18:22;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби загарбники продовжили обстрілювати території Харківської області вздовж державного кордону та лінії зіткнення.".