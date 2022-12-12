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Генштаб не видит наступательных группировок РФ на Слобожанском направлении

Происшествия 18:33   12.12.2022
Елена Нагорная
Генштаб не видит наступательных группировок РФ на Слобожанском направлении

Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. На других направлениях — пытается сдерживать Силы обороны, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. За сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная и Каменка.

На Купянском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 18:33;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.".