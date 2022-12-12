Генштаб не бачить наступальних угруповань РФ на Слобожанському напрямку

Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.

Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках – намагається стримувати Сили оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове.