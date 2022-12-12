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Харьковские танкисты из 92 ОМБр уничтожили российский танк (видео)

Происшествия 11:20   12.12.2022
Оксана Горун
Харьковские танкисты из 92 ОМБр уничтожили российский танк (видео) Фото: кадр из видео

Воины 92 ОМБр превратили в металлолом военную технику противника с первого выстрела.

Видео успешного боя опубликовало командование Сухопутных войск ВСУ.

«Танкисты знаменитой 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с первого выстрела вражеский танк превратили в металлолом», — сообщили в командовании.

Напомним, 12 декабря отмечают День Сухопутных войск Украины. 92 ОМБр в честь праздника опубликовала видео с передовой.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 11:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины 92 ОМБр превратили в металлолом военную технику противника с первого выстрела".