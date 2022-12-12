Харьковские танкисты из 92 ОМБр уничтожили российский танк (видео)
Фото: кадр из видео
Воины 92 ОМБр превратили в металлолом военную технику противника с первого выстрела.
Видео успешного боя опубликовало командование Сухопутных войск ВСУ.
«Танкисты знаменитой 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с первого выстрела вражеский танк превратили в металлолом», — сообщили в командовании.
Напомним, 12 декабря отмечают День Сухопутных войск Украины. 92 ОМБр в честь праздника опубликовала видео с передовой.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины 92 ОМБр превратили в металлолом военную технику противника с первого выстрела".