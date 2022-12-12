Харьковские танкисты из 92 ОМБр уничтожили российский танк (видео)

Воины 92 ОМБр превратили в металлолом военную технику противника с первого выстрела.

Видео успешного боя опубликовало командование Сухопутных войск ВСУ.

«Танкисты знаменитой 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с первого выстрела вражеский танк превратили в металлолом», — сообщили в командовании.

Напомним, 12 декабря отмечают День Сухопутных войск Украины. 92 ОМБр в честь праздника опубликовала видео с передовой.