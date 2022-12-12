Live
  • Понедельник 12.12.2022
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.6
    • 🟢

Защитники Харьковщины 92 ОМБр показали кадры с передовой (видео)

Общество 09:14   12.12.2022
Оксана Горун
Защитники Харьковщины 92 ОМБр показали кадры с передовой (видео) Фото: кадр из видео

В День Сухопутных войск ВСУ на странице 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в facebook опубликовали видеоролик с кадрами боев и фронтовых будней воинов бригады.

«Сухопутные войска – это мы! Слава Украине!» — кратко прокомментировали видео защитники Харьковщины.

В ролике — видео боев, освобождения населенных пунктов Харьковской области, фронтовых будней воинов бригады. А также — съемки с дронов уничтожения вражеской техники.

  • Читайте также: Зло всегда проигрывает — обращение командования харьковской 92 ОМБр в День ВСУ

    • Напомним, 12 декабря в Украине — День Сухопутных войск ВСУ.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    08:11
    Аналитики ISW пояснили, зачем россияне пошли в атаку у границы на Харьковщине
    13:01
    Ущерб более 100 млрд грн. – цена вторжения рф для экологии Харьковщины
    08:15
    Российские силы наращивают темп контратак на востоке от Харькова — ISW
    07:38
    Защитники Харьковщины уничтожили вражеский БТР (видео)
    07:07
    Армия РФ пыталась атаковать населенный пункт у госграницы на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Защитники Харьковщины 92 ОМБр показали кадры с передовой (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 09:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День Сухопутных войск ВСУ на странице 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в facebook опубликовали видеоролик с кадрами боев и фронтовых будней воинов бригады".