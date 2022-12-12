Защитники Харьковщины 92 ОМБр показали кадры с передовой (видео)

В День Сухопутных войск ВСУ на странице 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в facebook опубликовали видеоролик с кадрами боев и фронтовых будней воинов бригады.

«Сухопутные войска – это мы! Слава Украине!» — кратко прокомментировали видео защитники Харьковщины.

В ролике — видео боев, освобождения населенных пунктов Харьковской области, фронтовых будней воинов бригады. А также — съемки с дронов уничтожения вражеской техники.

Напомним, 12 декабря в Украине — День Сухопутных войск ВСУ.