Защитники Харьковщины 92 ОМБр показали кадры с передовой (видео)
Фото: кадр из видео
В День Сухопутных войск ВСУ на странице 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в facebook опубликовали видеоролик с кадрами боев и фронтовых будней воинов бригады.
«Сухопутные войска – это мы! Слава Украине!» — кратко прокомментировали видео защитники Харьковщины.
В ролике — видео боев, освобождения населенных пунктов Харьковской области, фронтовых будней воинов бригады. А также — съемки с дронов уничтожения вражеской техники.
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Напомним, 12 декабря в Украине — День Сухопутных войск ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 09:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День Сухопутных войск ВСУ на странице 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в facebook опубликовали видеоролик с кадрами боев и фронтовых будней воинов бригады".