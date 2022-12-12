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Захисники Харківщини 92 ОМБр показали кадри з передової (відео)

Суспільство 09:14   12.12.2022
Оксана Горун
Захисники Харківщини 92 ОМБр показали кадри з передової (відео) Фото: кадр із відео

У День Сухопутних військ ЗСУ на сторінці 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка у фейсбуці опублікували відеоролик із кадрами боїв та фронтових буднів воїнів бригади.

“Сухопутні війська – це ми! Слава Україні!” – коротко прокоментували відео захисники Харківщини.

У ролику – відео боїв, визволення населених пунктів Харківської області, фронтових буднів воїнів бригади. А також – зйомки з дронів знищення ворожої техніки.

  • Читайте також: У місті на Харківщині з’явилися вулиці імені “Азова” та 92 ОМБр

    • Нагадаємо, 12 грудня в Україні – День Сухопутних військ ЗСУ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Захисники Харківщини 92 ОМБр показали кадри з передової (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 09:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У День Сухопутних військ ЗСУ на сторінці 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка у фейсбуці опублікували відеоролик із кадрами боїв та фронтових буднів воїнів бригади".