Захисники Харківщини 92 ОМБр показали кадри з передової (відео)

У День Сухопутних військ ЗСУ на сторінці 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка у фейсбуці опублікували відеоролик із кадрами боїв та фронтових буднів воїнів бригади.

“Сухопутні війська – це ми! Слава Україні!” – коротко прокоментували відео захисники Харківщини.

У ролику – відео боїв, визволення населених пунктів Харківської області, фронтових буднів воїнів бригади. А також – зйомки з дронів знищення ворожої техніки.

Нагадаємо, 12 грудня в Україні – День Сухопутних військ ЗСУ.