Захисники Харківщини 92 ОМБр показали кадри з передової (відео)
Фото: кадр із відео
У День Сухопутних військ ЗСУ на сторінці 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка у фейсбуці опублікували відеоролик із кадрами боїв та фронтових буднів воїнів бригади.
“Сухопутні війська – це ми! Слава Україні!” – коротко прокоментували відео захисники Харківщини.
У ролику – відео боїв, визволення населених пунктів Харківської області, фронтових буднів воїнів бригади. А також – зйомки з дронів знищення ворожої техніки.
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Нагадаємо, 12 грудня в Україні – День Сухопутних військ ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 09:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У День Сухопутних військ ЗСУ на сторінці 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка у фейсбуці опублікували відеоролик із кадрами боїв та фронтових буднів воїнів бригади".