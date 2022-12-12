Харківські танкісти із 92 ОМБр знищили російський танк (відео)
Воїни 92 ОМБр перетворили на металобрухт військову техніку супротивника з першого пострілу.
Відео успішного бою опублікувало командування Сухопутних військ ЗСУ.
“Танкісти славетної 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка з першого пострілу ворожий танк перетворили на металобрухт”, – повідомили в командуванні.
Нагадаємо, 12 грудня відзначають День Сухопутних військ України. 92 ОМБр на честь свята опублікувала відео із передової.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни 92 ОМБр перетворили на металобрухт військову техніку супротивника з першого пострілу".