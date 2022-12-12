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Харківські танкісти із 92 ОМБр знищили російський танк (відео)

Події 11:20   12.12.2022
Оксана Горун
Харківські танкісти із 92 ОМБр знищили російський танк (відео)

Воїни 92 ОМБр перетворили на металобрухт військову техніку супротивника з першого пострілу.

Відео успішного бою опублікувало командування Сухопутних військ ЗСУ.

“Танкісти славетної 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка з першого пострілу ворожий танк перетворили на металобрухт”, – повідомили в командуванні.

Нагадаємо, 12 грудня відзначають День Сухопутних військ України. 92 ОМБр на честь свята опублікувала відео із передової.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 11:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни 92 ОМБр перетворили на металобрухт військову техніку супротивника з першого пострілу".