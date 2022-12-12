На Харьковщине под обстрел попали 12 населенных пунктов — Генштаб
Генштаб ВСУ сообщил перечень пострадавших от российского огня за прошедшие сутки сел и поселков Харьковской области.
«На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области, — привели информацию в сводке Генштаба. — На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области».
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В целом по территории Украины за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных удара — оба пришлись по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области. Армия РФ произвела 11 авиационных ударов — по позициям Сил обороны вдоль линии столкновения. Также было более 60 обстрелов из РСЗО — от них страдает гражданская инфраструктура Херсона.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил перечень пострадавших от российского огня за прошедшие сутки сел и поселков Харьковской области".