Live
  • Понедельник 12.12.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.6
    • 🟢

На Харьковщине под обстрел попали 12 населенных пунктов — Генштаб

Происшествия 07:18   12.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине под обстрел попали 12 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил перечень пострадавших от российского огня за прошедшие сутки сел и поселков Харьковской области.

«На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области, — привели информацию в сводке Генштаба. — На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области».

  • Читайте также: Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

    • В целом по территории Украины за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных удара — оба пришлись по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области. Армия РФ произвела 11 авиационных ударов — по позициям Сил обороны вдоль линии столкновения. Также было более 60 обстрелов из РСЗО — от них страдает гражданская инфраструктура Херсона.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    16:02
    Фиксировать преступления РФ на Харьковщине помогают представители суда в Гааге
    11:03
    Полторы недели мы наблюдали накопление войск РФ возле Купянска — ХОВА
    10:27
    Житель Харьковщины пострадал вследствие обстрела агрофирмы (фото)
    09:25
    На проспекте в Харькове задержали мужчину с пистолетом — полиция
    08:49
    Враг обстрелял Изюмщину, местный житель в тяжелом состоянии — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине под обстрел попали 12 населенных пунктов — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 07:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил перечень пострадавших от российского огня за прошедшие сутки сел и поселков Харьковской области".