На Харьковщине под обстрел попали 12 населенных пунктов — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил перечень пострадавших от российского огня за прошедшие сутки сел и поселков Харьковской области.

«На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области, — привели информацию в сводке Генштаба. — На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестовое Харьковской области».

В целом по территории Украины за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных удара — оба пришлись по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области. Армия РФ произвела 11 авиационных ударов — по позициям Сил обороны вдоль линии столкновения. Также было более 60 обстрелов из РСЗО — от них страдает гражданская инфраструктура Херсона.