На Харківщині під обстріл потрапили 12 населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив перелік постраждалих від російського вогню за минулу добу сіл та селищ Харківської області.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна, Кам’янка Харківської області, – навели інформацію у зведенні Генштабу. – На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах шістнадцяти населених пунктів. Серед них – Кислівка, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області“.

Загалом по території України минулої доби російські окупанти завдали двох ракетних ударів – обидва припали по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області. Армія РФ здійснила 11 авіаційних ударів – за позиціями Сил оборони вздовж лінії зіткнення. Також було понад 60 обстрілів із РСЗВ – від них страждає громадянська інфраструктура Херсона.