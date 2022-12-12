«Укрпочта» заработала в 462 освобожденных пунктах Харьковщины

С начала деоккупации Харьковщины в 462 населенных пунктах возобновили работу «Укрпочты», сообщила ХОВА.

Из 568 деоккупированных населенных пунктов Харьковщины в 462 заработали стационарные и передвижные отделения «Укрпочты».

«Зона обслуживания стационарными отделениями составляет 336 населённых пунктов. 126 населенных пунктов обслуживаем 17 передвижными отделениями», – сообщил директор Харьковской дирекции АО «Укрпочта» Юрий Савченко.

Он отметил, что до некоторых населенных пунктов не удается доехать из-за того, что их еще не разминировали.

«Есть много населенных пунктов на деоккупированных территориях, в которых насчитывается очень мало людей, даже до семи домовладений. Пока еще до них не добираемся, потому что эти территории сильно пострадали от обстрелов и на них не позволяют проехать. Однако постоянно работаем над открытием стационарных отделений, где это возможно», – сказал Юрий Савченко.

В 81% освобожденных населенных пунктах Харьковской области уже выдают пенсии.

Потребность в пенсионных выплатах по Харьковской области на декабрь текущего года составила 3,7 млрд грн, в том числе по деоккупированным общинам – 0,7 млрд грн. Тем пенсионерам, которые долгое время не могли получать выплаты из-за оккупации населенного пункта, средства за этот период включат в дополнительные ведомости.

«Дополнительными ведомостями в ноябре всего были начислены выплаты 7725 получателям пенсий, из них 7532 – по Изюмскому, Харьковскому, Купянскому и Чугуевскому районам. В декабре дополнительными ведомостями начислено 1143 получателям пенсий, в том числе 896 – по Купянскому и Чугуевскому районам», – отметил начальник главного управления Пенсионного фонда в Харьковской области Виктор Ачкасов.