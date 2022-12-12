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«Укрпошта» запрацювала у 462 звільнених населених пунктах Харківщини

Суспільство 15:57   12.12.2022
Оксана Якушко
«Укрпошта» запрацювала у 462 звільнених населених пунктах Харківщини

З початку деокупації Харківщини у 462 населених пунктах відновили роботу “Укрпошти”, повідомила ХОВА.

З 568 деокупованих населених пунктів Харківщини у 462 уже запрацювали стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти».

«Зона обслуговування стаціонарними відділеннями становить 336 населених пунктів. 126 населених пунктів обслуговуємо 17 пересувними відділеннями», – повідомив директор Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрій Савченко.

Він зазначив, що до деяких населених пунктів не вдається доїхати через необхідність їхнього розмінування.

«Є багато населених пунктів на деокупованих територіях, у яких налічується дуже мало людей, навіть до семи домоволодінь. Поки ще до них не добираємося, бо ці території дуже постраждали від обстрілів і на них не дозволяють проїхати. Проте постійно працюємо над відкриттям стаціонарних відділень, де це можливо», – сказав Юрій Савченко.

У 81% звільнених населених пунктів Харківської області вже видають пенсії.

Потреба на пенсійні виплати по Харківській області на грудень поточного року становила 3,7 млрд грн, зокрема по деокупованих громадах – 0,7 млрд грн. Тим пенсіонерам, які тривалий час не могли отримувати виплати через окупацію населеного пункту, кошти за відповідний період будуть включені також і в додаткові відомості.

«Додатковими відомостями у листопаді всього було нараховано виплати 7725 одержувачам пенсій, з них 7532 – по Ізюмському, Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах. У грудні додатковими відомостями нараховано 1143 одержувачам пенсій, зокрема 896 – по Куп’янському та Чугуївському районах», – зазначив начальник головного управління Пенсійного фонду в Харківській області Віктор Ачкасов.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 15:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку деокупації Харківщини у 462 населених пунктах відновили роботу “Укрпошти”, повідомила ХОВА.".