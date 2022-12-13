Харьковчанка завоевала медаль на Кубке мира по лыжным гонкам

На пьедестал Кубка мира с флагом Украины взошла Людмила Ляшенко.

«Национальная паралимпийская сборная команда Украины соревнуется за Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону, который стартовал 10 декабря в городе Вуокатти (Финляндия). Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, харьковчанка Людмила Ляшенко стала бронзовым призером в лыжной гонке на короткой дистанции классическим стилем (в классе стоя)», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

В сборной Украины есть еще одна «бронза» — на счету Анатолия Ковалевского из Киева с гайдом Александром Мукшиным (в классе спортсменов с нарушениями зрения).

Всего Украину на соревнованиях представляют 25 спортсменов с инвалидностью, а за Кубок мира соревнуются паралимпийцы из 21 страны.