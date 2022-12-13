Харків’янка здобула медаль Кубку світу з лижних перегонів

На п’єдестал Кубку світу із прапором України зійшла Людмила Ляшенко.

“Національна паралімпійська збірна команда України змагається за Кубок світу з лижних перегонів та біатлону, який стартував 10 грудня у місті Вуокатті (Фінляндія). Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, харків’янка Людмила Ляшенко стала бронзовою призеркою на дистанції класичним стилем (у класі стоячи)”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

У збірній України є ще одна “бронза” – на рахунку Анатолія Ковалевського з Києва з гайдом Олександром Мукшиним (у класі спортсменів із порушеннями зору).

Загалом Україну на змаганнях представляють 25 спортсменів з інвалідністю, а за Кубок світу змагаються паралімпійці з 21 країни.