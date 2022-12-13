Live
  • Вівторок 13.12.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.6

Харків’янка здобула медаль Кубку світу з лижних перегонів

Спорт 11:54   13.12.2022
Оксана Горун
Харків’янка здобула медаль Кубку світу з лижних перегонів

На п’єдестал Кубку світу із прапором України зійшла Людмила Ляшенко.

“Національна паралімпійська збірна команда України змагається за Кубок світу з лижних перегонів та біатлону, який стартував 10 грудня у місті Вуокатті (Фінляндія). Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, харків’янка Людмила Ляшенко стала бронзовою призеркою на дистанції класичним стилем (у класі стоячи)”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

У збірній України є ще одна “бронза” – на рахунку Анатолія Ковалевського з Києва з гайдом Олександром Мукшиним (у класі спортсменів із порушеннями зору).

Читайте також:  Відпрошуються з фронту та бігають вулицями: як виживає спорт на Харківщині

Загалом Україну на змаганнях представляють 25 спортсменів з інвалідністю, а за Кубок світу змагаються паралімпійці з 21 країни.

Автор: Оксана Горун

  • Категорії: Спорт, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харків’янка здобула медаль Кубку світу з лижних перегонів»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 11:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На п’єдестал Кубку світу із прапором України зійшла Людмила Ляшенко".