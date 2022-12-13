Харків’янка здобула медаль Кубку світу з лижних перегонів
На п’єдестал Кубку світу із прапором України зійшла Людмила Ляшенко.
“Національна паралімпійська збірна команда України змагається за Кубок світу з лижних перегонів та біатлону, який стартував 10 грудня у місті Вуокатті (Фінляндія). Як повідомили у Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, харків’янка Людмила Ляшенко стала бронзовою призеркою на дистанції класичним стилем (у класі стоячи)”, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
У збірній України є ще одна “бронза” – на рахунку Анатолія Ковалевського з Києва з гайдом Олександром Мукшиним (у класі спортсменів із порушеннями зору).
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Загалом Україну на змаганнях представляють 25 спортсменів з інвалідністю, а за Кубок світу змагаються паралімпійці з 21 країни.
Ви читали новину: «Харків’янка здобула медаль Кубку світу з лижних перегонів»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 11:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На п’єдестал Кубку світу із прапором України зійшла Людмила Ляшенко".