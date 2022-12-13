Мощный генератор подарили Харькову немцы: его установили в Слободском районе

Дизельный генератор KOHLER D550, переданный КП «Харьковские тепловые сети» городом-побратимом Нюрнберг, уже установили на котельной в Слободском районе, которую во время полномасштабной войны модернизировали по проекту Всемирного банка.

Благодаря генератору котельная может работать даже во время длительных веерных или аварийных отключений, он позволит уберечь новое оборудование от перепадов напряжения и давления в системе, цитирует КП «ХТС» пресс-служба Харьковского горсовета.

В мэрии напомнили, что в котельной установили четыре немецких котла, оснащенные современной автоматикой. Все насосное оборудование, давно отслужившее свой срок эксплуатации, также заменили на немецкое с приборами частотного управления.

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Ранее Нюрнберг вместе с Ассоциацией «Харьков-Нюрнберг» уже пожертвовали более 400 тысяч евро на реконструкцию котельной онкоцентра по улице Гуревича, которая была разрушена прямым попаданием российского снаряда, добавили в горсовете.