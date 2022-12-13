Live
  • Вторник 13.12.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.6
    • 🟢

Мощный генератор подарили Харькову немцы: его установили в Слободском районе

Общество 19:27   13.12.2022
Елена Нагорная
Мощный генератор подарили Харькову немцы: его установили в Слободском районе Фото: Харьковский горсовет

Дизельный генератор KOHLER D550, переданный КП «Харьковские тепловые сети» городом-побратимом Нюрнберг, уже установили на котельной в Слободском районе, которую во время полномасштабной войны модернизировали по проекту Всемирного банка.

Благодаря генератору котельная может работать даже во время длительных веерных или аварийных отключений, он позволит уберечь новое оборудование от перепадов напряжения и давления в системе, цитирует КП «ХТС» пресс-служба Харьковского горсовета.

В мэрии напомнили, что в котельной установили четыре немецких котла, оснащенные современной автоматикой. Все насосное оборудование, давно отслужившее свой срок эксплуатации, также заменили на немецкое с приборами частотного управления.

Читайте также: Мощный генератор передали благотворители для харьковского метро

Ранее Нюрнберг вместе с Ассоциацией «Харьков-Нюрнберг» уже пожертвовали более 400 тысяч евро на реконструкцию котельной онкоцентра по улице Гуревича, которая была разрушена прямым попаданием российского снаряда, добавили в горсовете.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:59
Проезд по ряду дорог Харьковщины из-за стихии до утра закрыт, но не для всех
18:37
Ракетный удар, обстрелы из танков и артиллерии: сводка Генштаба по Харьковщине
17:15
Зоопарк Харькова заключил первый договор на достройку вольеров с начала войны
16:32
В Харькове котельная на Северной Салтовке сможет работать даже без света
15:44
Под Харьковом поймали любительницу путина – призвала поддерживать рф

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Мощный генератор подарили Харькову немцы: его установили в Слободском районе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 19:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дизельный генератор KOHLER D550, переданный КП «Харьковские тепловые сети» городом-побратимом Нюрнберг, уже установили на котельной в Слободском районе, которую во время полномасштабной войны модернизировали по проекту Всемирного банка.".