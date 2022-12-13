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Потужний генератор від німців встановили у Слобідському районі Харкова

Суспільство 19:27   13.12.2022
Елена Нагорная
Потужний генератор від німців встановили у Слобідському районі Харкова

Дизельний генератор KOHLER D550, переданий КП “Харківські теплові мережі” містом-побратимом Нюрнберг, вже встановили на котельні у Слобідському районі, яку під час повномасштабної війни модернізували за проєктом Світового банку.

Завдяки генератору котельня може працювати навіть під час тривалих віялових чи аварійних відключень, він дозволить уберегти нове обладнання від перепадів напруги та тиску у системі, цитує КП “ХТМ” пресслужба Харківської міськради.

У мерії нагадали, що в котельні встановили чотири німецькі котли, оснащені сучасною автоматикою. Усе насосне обладнання, яке давно відслужило свій термін експлуатації, також замінили на німецьке з приладами частотного керування.

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Раніше Нюрнберг разом із Асоціацією “Харків-Нюрнберг” вже пожертвували понад 400 тисяч євро на реконструкцію котельні онкоцентру на вулиці Гуревича, яка була зруйнована прямим влучанням російського снаряда, додали у міськраді.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 19:27;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дизельний генератор KOHLER D550, переданий КП “Харківські теплові мережі” містом-побратимом Нюрнберг, вже встановили на котельні у Слобідському районі, яку під час повномасштабної війни модернізували за проєктом Світового банку.".