На Харьковщине под обстрел попала «скорая», ранен фельдшер — Синегубов
Фото: telegram Олега Синегубова
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавшем от российского обстрела медике, инцидент произошел около 4 утра в Купянске.
«По уточненным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, сегодня после 4 часов утра в результате обстрела автомобиля, ехавшего по вызову в Купянске, получил ранение фельдшер — мужчина 54 лет. Помощь оказали на месте. В автомобиле взрывной волной выбило стекло», — написал в telegram глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, ранее Синегубов сообщил о том, что ночью по Купянску российские оккупанты ударили ракетами С-300, горело и полностью разрушено двухэтажное админздание. По предварительным данным, жертв и пострадавших из-за этого обстрела не было.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавшем от российского обстрела медике, инцидент произошел около 4 утра в Купянске".