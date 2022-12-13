На Харьковщине под обстрел попала «скорая», ранен фельдшер — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавшем от российского обстрела медике, инцидент произошел около 4 утра в Купянске.

«По уточненным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, сегодня после 4 часов утра в результате обстрела автомобиля, ехавшего по вызову в Купянске, получил ранение фельдшер — мужчина 54 лет. Помощь оказали на месте. В автомобиле взрывной волной выбило стекло», — написал в telegram глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, ранее Синегубов сообщил о том, что ночью по Купянску российские оккупанты ударили ракетами С-300, горело и полностью разрушено двухэтажное админздание. По предварительным данным, жертв и пострадавших из-за этого обстрела не было.