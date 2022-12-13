На Харківщині під обстріл потрапила “швидка”, поранено фельдшера – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про медика, який постраждав від російського обстрілу, інцидент стався близько 4-ї ранку в Куп’янську.

“За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, сьогодні після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську, отримав поранення фельдшер – чоловік 54 років. Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло”, – написав у телеграмі голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше Синєгубов повідомив про те, що вночі по Куп’янську російські окупанти вдарили ракетами С-300, горіла та повністю зруйнована двоповерхова адмінбудівля. За попередніми даними, жертв та постраждалих через цей обстріл не було.