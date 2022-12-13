Проезд по ряду дорог Харьковщины из-за стихии до утра закрыт, но не для всех
В Харьковской области закрывают движение по ряду дорог из-за сильного мокрого снега и дождя. Ограничения будут действовать не для всего транспорта, а только для грузовиков общей массой более 24 тонн.
Движение закрывают в 19:00 13 декабря до 07:00 14 декабря, чтобы не допустить ДТП и пробок, сообщили в областной Службе автодорог.
Закрывается движение на участках таких государственных дорог:
— М-03 Киев — Харьков — Довжанский (на г. Ростов-на-Дону), км 396+094 — км 648+570;
— М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, км 9+387 — км 147+419;
— М-29 Харьков — Красноград — Перещепино — Днепр, км 0+000 — км 127+735;
— Р-11 Полтава — Красноград, км 45+136 — км 52+112;
— Р-46 Харьков — Ахтырка, км 0+000 — км 80+813.
При этом в Службе обратились ко всем водителям с просьбой по возможности в принципе воздержаться от поездок с 18:00 13 декабря до 08:00 14 декабря.
Сейчас в области действует І уровень опасности, желтый, напомнили дорожники.
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Напомним, что в ночь на 9 декабря движение по ряду государственных дорог из-за мокрого снега и дождя закрывалось для всего транспорта.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области закрывают движение по ряду дорог из-за сильного мокрого снега и дождя. Ограничения будут действовать не для всего транспорта, а только для грузовиков общей массой более 24 тонн.".