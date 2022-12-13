Live
  • Вторник 13.12.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.6
    • 🟢

Проезд по ряду дорог Харьковщины из-за стихии до утра закрыт, но не для всех

Общество 18:59   13.12.2022
Елена Нагорная
Проезд по ряду дорог Харьковщины из-за стихии до утра закрыт, но не для всех

В Харьковской области закрывают движение по ряду дорог из-за сильного мокрого снега и дождя. Ограничения будут действовать не для всего транспорта, а только для грузовиков общей массой более 24 тонн.

Движение закрывают в 19:00 13 декабря до 07:00 14 декабря, чтобы не допустить ДТП и пробок, сообщили в областной Службе автодорог.

Закрывается движение на участках таких государственных дорог:

— М-03 Киев — Харьков — Довжанский (на г. Ростов-на-Дону), км 396+094 — км 648+570;
— М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, км 9+387 — км 147+419;
— М-29 Харьков — Красноград — Перещепино — Днепр, км 0+000 — км 127+735;
— Р-11 Полтава — Красноград, км 45+136 — км 52+112;
— Р-46 Харьков — Ахтырка, км 0+000 — км 80+813.

При этом в Службе обратились ко всем водителям с просьбой по возможности в принципе воздержаться от поездок с 18:00 13 декабря до 08:00 14 декабря.

Сейчас в области действует І уровень опасности, желтый, напомнили дорожники.

Читайте также: Аномальный декабрь: на Харьковщине уже выпало больше месячной нормы осадков

Напомним, что в ночь на 9 декабря движение по ряду государственных дорог из-за мокрого снега и дождя закрывалось для всего транспорта.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:27
Мощный генератор подарили Харькову немцы: его установили в Слободском районе
18:37
Ракетный удар, обстрелы из танков и артиллерии: сводка Генштаба по Харьковщине
18:10
Аномальный декабрь: на Харьковщине уже выпало больше месячной нормы осадков
17:15
Зоопарк Харькова заключил первый договор на достройку вольеров с начала войны
16:32
В Харькове котельная на Северной Салтовке сможет работать даже без света

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Проезд по ряду дорог Харьковщины из-за стихии до утра закрыт, но не для всех»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 18:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области закрывают движение по ряду дорог из-за сильного мокрого снега и дождя. Ограничения будут действовать не для всего транспорта, а только для грузовиков общей массой более 24 тонн.".