Проезд по ряду дорог Харьковщины из-за стихии до утра закрыт, но не для всех

В Харьковской области закрывают движение по ряду дорог из-за сильного мокрого снега и дождя. Ограничения будут действовать не для всего транспорта, а только для грузовиков общей массой более 24 тонн.

Движение закрывают в 19:00 13 декабря до 07:00 14 декабря, чтобы не допустить ДТП и пробок, сообщили в областной Службе автодорог.

Закрывается движение на участках таких государственных дорог:

— М-03 Киев — Харьков — Довжанский (на г. Ростов-на-Дону), км 396+094 — км 648+570;

— М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта, км 9+387 — км 147+419;

— М-29 Харьков — Красноград — Перещепино — Днепр, км 0+000 — км 127+735;

— Р-11 Полтава — Красноград, км 45+136 — км 52+112;

— Р-46 Харьков — Ахтырка, км 0+000 — км 80+813.

При этом в Службе обратились ко всем водителям с просьбой по возможности в принципе воздержаться от поездок с 18:00 13 декабря до 08:00 14 декабря.

Сейчас в области действует І уровень опасности, желтый, напомнили дорожники.

Напомним, что в ночь на 9 декабря движение по ряду государственных дорог из-за мокрого снега и дождя закрывалось для всего транспорта.