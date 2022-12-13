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Аномальный декабрь: на Харьковщине уже выпало больше месячной нормы осадков

Общество 18:10   13.12.2022
Елена Нагорная
Аномальный декабрь: на Харьковщине уже выпало больше месячной нормы осадков Фото: Василий Голосный

За 13 дней декабря в Харьковской области выпало больше месячной нормы осадков, причем в основном — в виде дождя.

По состоянию на сегодня выпало 48 мм осадков, при климатической норме для декабря в 40 мм, рассказал «Суспільному» синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

«Только за сутки 12 декабря в Харькове выпало 24 мм в виде дождя, то есть более половины месячной нормы. Для декабря такие обильные дожди не являются привычным явлением, но вследствие потепления климата, которое особенно ощутимо в последние 20 лет, они могут наблюдаться чаще в зимний период», — рассказал Кибальчич.

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По его данным, 12 декабря в регионе прошли умеренные, местами значительные дожди: «Выпало 6-22 мм в зависимости от метеостанции».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 18:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За 13 дней декабря в Харьковской области выпало больше месячной нормы осадков, причем в основном — в виде дождя.".