Аномальний грудень: на Харківщині вже випало більше за місячну норму опадів

За 13 днів грудня у Харківській області випало більше за місячну норму опадів, причому здебільшого – у вигляді дощу.

Станом на сьогодні випало 48 мм опадів, при кліматичній нормі для грудня у 40 мм, розповів “Суспільному” синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич.

“Лише за добу 12 грудня у Харкові випало 24 мм у вигляді дощу, тобто понад половина місячної норми. Для грудня такі рясні дощі не є звичним явищем, але внаслідок потепління клімату, яке особливо відчутне в останні 20 років, вони можуть спостерігатися частіше у зимовий період”, – розповів Кібальчич.

За його даними, 12 грудня в регіоні пройшли помірні, подекуди значні дощі: “Випало 6-22 мм в залежності від метеостанції”.