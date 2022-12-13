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Аномальний грудень: на Харківщині вже випало більше за місячну норму опадів

Суспільство 18:10   13.12.2022
Елена Нагорная
Аномальний грудень: на Харківщині вже випало більше за місячну норму опадів

За 13 днів грудня у Харківській області випало більше за місячну норму опадів, причому здебільшого – у вигляді дощу.

Станом на сьогодні випало 48 мм опадів, при кліматичній нормі для грудня у 40 мм, розповів “Суспільному” синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич.

“Лише за добу 12 грудня у Харкові випало 24 мм у вигляді дощу, тобто понад половина місячної норми. Для грудня такі рясні дощі не є звичним явищем, але внаслідок потепління клімату, яке особливо відчутне в останні 20 років, вони можуть спостерігатися частіше у зимовий період”, – розповів Кібальчич.

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За його даними, 12 грудня в регіоні пройшли помірні, подекуди значні дощі: “Випало 6-22 мм в залежності від метеостанції”.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 18:10;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "За 13 днів грудня у Харківській області випало більше за місячну норму опадів, причому здебільшого – у вигляді дощу.".