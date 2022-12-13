Проїзд низкою доріг Харківщини через стихію до ранку закрито, але не для всіх
У Харківській області закривають рух низкою доріг через сильний мокрий сніг і дощ. Обмеження діятимуть не для всього транспорту, а лише для вантажівок загальною масою понад 24 тонни.
Рух закривають о 19:00 13 грудня до 07:00 14 грудня, щоб не допустити ДТП та заторів, повідомили в обласній Службі автодоріг.
Закривається рух на ділянках таких державних доріг:
– М-03 Київ – Харків – Довжанський(на м.Ростов-на-Дону), км 396+094 – км 648+570;
– М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, км 9+387 – км 147+419;
– М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро, км 0+000 – км 127+735;
– Р-11 Полтава – Красноград, км 45+136 – км 52+112;
– Р-46 Харків – Охтирка, км 0+000 – км 80+813.
При цьому у Службі звернулися до всіх водіїв із проханням за можливості взагалі утриматися від поїздок з 18:00 13 грудня до 08:00 14 грудня.
Наразі в області діє І рівень небезпеки, жовтий, нагадали шляховики.
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Нагадаємо, що в ніч проти 9 грудня рух низкою державних доріг через мокрий сніг і дощ закривався для всього транспорту.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 18:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області закривають рух низкою доріг через сильний мокрий сніг і дощ. Обмеження діятимуть не для всього транспорту, а лише для вантажівок загальною масою понад 24 тонни.".