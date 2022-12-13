В Харькове котельная на Северной Салтовке сможет работать даже без света

КП «Харьковские тепловые сети» оборудовало котельную «Север-1» генератором, который сможет обеспечить полноценную работу объекта при отсутствии электроснабжения, сообщила мэрия Харькова.

Котельная, которую сильно повредили массированные вражеские обстрелы, еще летом модернизировали по проекту Всемирного банка. Это позволило существенно сократить потребление энергии, что особенно актуально в условиях войны. Начало работ на этой котельной задержалось минимум на месяц, но тепло в дома подали вовремя.

На Северной Салтовке сейчас продолжает возобновлять горячее водоснабжение. Главной проблемой остаются повреждения внутриквартальной сети и коммуникаций в домах.



По словам заместителя технического директора КП ХТМ Алексея Луки, чтобы качественно подать горячую воду, дом должен быть заселен на 80%. Это необходимо для устранения дефектов на внутридомовых коммуникациях. Иначе пуск воды может вызвать затопление.