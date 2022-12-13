У Харкові котельня на Північній Салтівці зможе працювати навіть без світла

КП “Харківські теплові мережі” обладнало котельню “Північ-1” генератором, який зможе забезпечити повноцінну роботу об’єкта за відсутності електропостачання, повідомила мерія Харкова.

Котельню, яку сильно пошкодили масовані ворожі обстріли, ще влітку модернізували за проєктом Світового банку. Це дозволило суттєво скоротити споживання енергії, що особливо актуально в умовах війни. Початок робіт на цій котельні затримався щонайменше на місяць, але тепло в будинки подали вчасно.

На Північній Салтівці зараз продовжують відновлювати гаряче водопостачання. Головною проблемою залишаються пошкодження внутрішньоквартальної мережі і комунікацій у будинках.

За словами заступника технічного директора КП «ХТМ» Олексія Луки, щоб якісно подати гарячу воду, будинок має бути заселений на 80%. Це необхідно для усунення дефектів на внутрішньобудинкових комунікаціях. Інакше пуск води може спричинити затоплення.