В полиции сообщили, куда ударила российская ракета ночью на Харьковщине (фото)

По информации полиции, за сутки в регионе от обстрелов больше всего пострадали населенные пункты Купянского района и сам Купянск.

«Утром 13 декабря военные РФ ударили из зенитно-ракетной системы по городу Купянску. Ракета попала в административное помещение территориального общества, в результате чего возник пожар», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также в этом районе под обстрелами за сутки были Шевченкого, Двуречная и Новомлынск. Погибших в результате обстрелов нет. О пострадавшем ранее сообщал глава ХОВА Олег Синегубов — ранение получил фельдшер «скорой», которая в момент обстрела ехала на вызов в Купянске.

По фактам обстрелов полиция открыла уголовные производства по статье «нарушение законов и обычаев войны».