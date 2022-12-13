В полиции сообщили, куда ударила российская ракета ночью на Харьковщине (фото)
По информации полиции, за сутки в регионе от обстрелов больше всего пострадали населенные пункты Купянского района и сам Купянск.
«Утром 13 декабря военные РФ ударили из зенитно-ракетной системы по городу Купянску. Ракета попала в административное помещение территориального общества, в результате чего возник пожар», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также в этом районе под обстрелами за сутки были Шевченкого, Двуречная и Новомлынск. Погибших в результате обстрелов нет. О пострадавшем ранее сообщал глава ХОВА Олег Синегубов — ранение получил фельдшер «скорой», которая в момент обстрела ехала на вызов в Купянске.
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По фактам обстрелов полиция открыла уголовные производства по статье «нарушение законов и обычаев войны».
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации полиции, за сутки в регионе от обстрелов больше всего пострадали населенные пункты Купянского района и сам Купянск".