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В полиции сообщили, куда ударила российская ракета ночью на Харьковщине (фото)

Происшествия 10:07   13.12.2022
Оксана Горун
В полиции сообщили, куда ударила российская ракета ночью на Харьковщине (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

По информации полиции, за сутки в регионе от обстрелов больше всего пострадали населенные пункты Купянского района и сам Купянск.

«Утром 13 декабря военные РФ ударили из зенитно-ракетной системы по городу Купянску. Ракета попала в административное помещение территориального общества, в результате чего возник пожар», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрела Купянска из С-300 ночью 13 декабря 5
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Также в этом районе под обстрелами за сутки были Шевченкого, Двуречная и Новомлынск. Погибших в результате обстрелов нет. О пострадавшем ранее сообщал глава ХОВА Олег Синегубов — ранение получил фельдшер «скорой», которая в момент обстрела ехала на вызов в Купянске.

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    • По фактам обстрелов полиция открыла уголовные производства по статье «нарушение законов и обычаев войны».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 10:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации полиции, за сутки в регионе от обстрелов больше всего пострадали населенные пункты Купянского района и сам Купянск".