У поліції повідомили, куди вдарила російська ракета вночі на Харківщині (фото)

За інформацією поліції, за добу в регіоні від обстрілів найбільше постраждали населені пункти Куп’янського району та сам Куп’янськ.

“Вранці 13 грудня військові РФ вдарили з зенітно-ракетної системи по місту Куп’янську. Ракета влучила в адміністративне приміщення територіальної громади, внаслідок чого виникла пожежа”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Також у цьому районі під обстрілами за добу були Шевченкове, Дворічна та Новомлинськ. Загиблих внаслідок обстрілів немає. Про потерпілого раніше повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов – поранення отримав фельдшер “швидкої”, яка на момент обстрілу їхала на виклик у Куп’янську.

За фактами обстрілів поліція відкрила кримінальні провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.