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У поліції повідомили, куди вдарила російська ракета вночі на Харківщині (фото)

Події 10:07   13.12.2022
Оксана Горун
У поліції повідомили, куди вдарила російська ракета вночі на Харківщині (фото)

За інформацією поліції, за добу в регіоні від обстрілів найбільше постраждали населені пункти Куп’янського району та сам Куп’янськ.

“Вранці 13 грудня військові РФ вдарили з зенітно-ракетної системи по місту Куп’янську. Ракета влучила в адміністративне приміщення територіальної громади, внаслідок чого виникла пожежа”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілу Куп'янська із С-300 вночі 13 грудня 5

Також у цьому районі під обстрілами за добу були Шевченкове, Дворічна та Новомлинськ. Загиблих внаслідок обстрілів немає. Про потерпілого раніше повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов – поранення отримав фельдшер “швидкої”, яка на момент обстрілу їхала на виклик у Куп’янську.

  • Читайте також: Вночі по Харківщині вдарили ракетами – Синєгубов (фото наслідків)

    • За фактами обстрілів поліція відкрила кримінальні провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 10:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією поліції, за добу в регіоні від обстрілів найбільше постраждали населені пункти Куп’янського району та сам Куп’янськ".