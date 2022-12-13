У поліції повідомили, куди вдарила російська ракета вночі на Харківщині (фото)
За інформацією поліції, за добу в регіоні від обстрілів найбільше постраждали населені пункти Куп’янського району та сам Куп’янськ.
“Вранці 13 грудня військові РФ вдарили з зенітно-ракетної системи по місту Куп’янську. Ракета влучила в адміністративне приміщення територіальної громади, внаслідок чого виникла пожежа”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Також у цьому районі під обстрілами за добу були Шевченкове, Дворічна та Новомлинськ. Загиблих внаслідок обстрілів немає. Про потерпілого раніше повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов – поранення отримав фельдшер “швидкої”, яка на момент обстрілу їхала на виклик у Куп’янську.
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За фактами обстрілів поліція відкрила кримінальні провадження за статтею “порушення законів та звичаїв війни”.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 10:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією поліції, за добу в регіоні від обстрілів найбільше постраждали населені пункти Куп’янського району та сам Куп’янськ".