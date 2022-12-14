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На Харьковщине военные преступления будет расследовать новый отдел полиции

Общество 15:36   14.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине военные преступления будет расследовать новый отдел полиции

Новый отдел следственного управления – отдел по военным преступлениям появился в Харьковской области, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Провел встречу со следователями, которые будут заниматься исключительно делами войны — все убийства, обстрелы мирного населения, телесные повреждения, кражи и случаи колаборанства», — рассказал Болвинов.

Сотрудников набирали из следственного управления и районных отделов по двум критериям: они лучше и желают расследовать преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, чтобы каждый рашист понес наказание.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 15:36;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый отдел следственного управления – отдел по военным преступлениям появился в Харьковской области, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".