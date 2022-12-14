На Харьковщине военные преступления будет расследовать новый отдел полиции
Новый отдел следственного управления – отдел по военным преступлениям появился в Харьковской области, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Провел встречу со следователями, которые будут заниматься исключительно делами войны — все убийства, обстрелы мирного населения, телесные повреждения, кражи и случаи колаборанства», — рассказал Болвинов.
Сотрудников набирали из следственного управления и районных отделов по двум критериям: они лучше и желают расследовать преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, чтобы каждый рашист понес наказание.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 15:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый отдел следственного управления – отдел по военным преступлениям появился в Харьковской области, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".