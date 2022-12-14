На Харківщині військові злочини розслідуватиме новий відділ поліції

Новий відділ слідчого управління – відділ з військових злочинів з’явився у Харківській області, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Провів зустріч з слідчими, які будуть займатись виключно справами війни – усі вбивства, обстріли мирного населення, тілесні ушкодження, крадіжки та випадки колаборанства», – розповів Болвінов.

Співробітників набирали зі слідчого управління та районних відділів по двум критеріям: вони кращі і мають бажання розслідувати злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, щоб кожен рашист поніс покарання.