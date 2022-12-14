На Харківщині військові злочини розслідуватиме новий відділ поліції
Новий відділ слідчого управління – відділ з військових злочинів з’явився у Харківській області, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
«Провів зустріч з слідчими, які будуть займатись виключно справами війни – усі вбивства, обстріли мирного населення, тілесні ушкодження, крадіжки та випадки колаборанства», – розповів Болвінов.
Співробітників набирали зі слідчого управління та районних відділів по двум критеріям: вони кращі і мають бажання розслідувати злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, щоб кожен рашист поніс покарання.
Читайте також: Троє поліцейських-зрадників втекли від правосуддя з Харківщини до рф
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині військові злочини розслідуватиме новий відділ поліції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 15:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий відділ слідчого управління – відділ з військових злочинів з’явився у Харківській області, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".