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На Харківщині військові злочини розслідуватиме новий відділ поліції

Суспільство 15:36   14.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині військові злочини розслідуватиме новий відділ поліції

Новий відділ слідчого управління – відділ з військових злочинів з’явився у Харківській області, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Провів зустріч з слідчими, які будуть займатись виключно справами війни – усі вбивства, обстріли мирного населення, тілесні ушкодження, крадіжки та випадки колаборанства», – розповів Болвінов.

Співробітників набирали зі слідчого управління та районних відділів по двум критеріям: вони кращі і мають бажання розслідувати злочини, вчинені в умовах збройного конфлікту, щоб кожен рашист поніс покарання.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 15:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий відділ слідчого управління – відділ з військових злочинів з’явився у Харківській області, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.".