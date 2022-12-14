На Харьковщине зарегистрировано 2311 преступлений против нацбезопасности

Правоохранители Харьковщины системно разоблачают людей, работавших на оккупантов и помогавших им, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Лиц, которые в сверхсложное время для государства изменили своему народу и стране, немало. В их числе председатели территориальных общин, их заместители, депутаты, государственные служащие, правоохранители.

На сегодня прокуроры осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием 2311 преступлений против основ национальной безопасности.

По делам указанной категории уже сообщили о подозрении 391 человеку, в том числе 234 коллаборантам, 103 предателям и 28 пособникам государству-агрессору.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры лично сообщил о подозрении 22 лицам, из которых: 5 – председатели территориальных общин, 3 – заместители председателей городских и сельских советов, 1 – староста села и 13 – депутаты городских, сельских и поселковых советов.

Недавно сообщили о подозрении депутату Куриловского сельского совета Купянского района, который, находясь на временно оккупированной территории, организовывал вывоз украинского зерна в рф. Депутат, являясь фактическим владельцем сельскохозяйственных предприятий, во время оккупации села Кругляковка Купянского района помогал вражеским войскам. Также он добровольно передавал российским военным горючее, мясо скота и автомобили предприятий.

Разоблачены государственные предатели и среди правоохранителей. Уже сообщили о подозрении 31 работнику полиции, как действующим, так и бывшим, 7 работникам налоговой службы, 3 работникам лесных хозяйств и председателю одного из районных судов области.

Сообщили о подозрении главному государственному инспектору отдела таможенного оформления «Грузовой» таможенного поста «Купянск» Харьковской таможни, который добровольно сотрудничал с ФСБ рф и согласился на назначение оккупантами на должность так называемого «заместителя министра по промышленности» незаконно созданной «военно-гражданской администрации» ». Более того, он активно помогал оккупационной администрации государства-агрессора в создании незаконного «таможенного органа» на временно оккупированной территории путем агитации работников МП «Купянск» к сотрудничеству с представителями РФ, подбирал непосредственно лиц для работы в незаконно созданной таможне.

В суд направили обвинительные акты в отношении 137 человек, совершивших преступления против основ нацбезопасности.

На прошлой неделе в суд направили обвинительный акт в отношении жителя с. Новый Бурлук Харьковской области, который помогал войскам рф в обустройстве блокпостов, предоставлении домов для проживания, продуктов питания и всячески поддерживал врагов. Также совместно с военными рф он неоднократно проводил обыски в домах односельчан, искал оружие, деньги, занимался мародерством.

При принципиальной позиции прокуроров уже осудили 54 человека.

Так суд признал виновной жительницу с. Высочиновка Чугуевского района и назначил наказание 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. Прокуроры доказали, что с начала российского вторжения женщина систематически осуществляла поиск и сбор сведений о дислокации украинских военных и техники в Чугуевском районе Харьковской области. Осужденная передавала сведения через социальные сети, в том числе запрещенные в Украине, представителям страны-агрессора и подконтрольным рф «ДНР» и «ЛНР».

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