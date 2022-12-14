На Харківщині зареєстровано 2311 злочинів проти основ нацбезпеки України

Правоохоронці Харківщини системно викривають людей, які працювали на окупантів та допомагали їм, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Осіб, які у надскладний час для держави зрадили свій народ і країну, чимало. Серед них голови територіальних громад, їх заступники, депутати, державні службовці, правоохоронці.

На сьогодні прокурори здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 2311 злочинів проти основ національної безпеки.

У справах вказаної категорії вже повідомлено про підозру 391 особі, у тому числі 234 колаборантам, 103 зрадникам та 28 пособникам державі-агресору.

Керівником Харківської обласної прокуратури особисто повідомлено про підозру 22 особам, з яких: 5 – голови територіальних громад, 3 – заступники голів міських та сільських рад, 1 – староста села та 13 – депутати міських, сільських та селищних рад.

Нещодавно повідомили про підозру депутату Курилівської сільської ради Куп’янського району, який, перебуваючи на тимчасово окупованій території, організовував вивезення українського зерна до рф. Депутат, будучи фактичним власником сільськогосподарських підприємств, під час окупації села Кругляківка Куп‘янського району допомагав ворожим військам. Також він добровільно передавав російським військовим пальне, м‘ясо худоби та автомобілі підприємств.

Викрито державних зрадників і серед правоохоронців. Вже повідомили про підозру 31 працівнику поліції, як діючим, так і колишнім, 7 працівникам податкової служби, 3 працівникам лісових господарств та голові одного з районних судів області.

Повідомили про підозру головному державному інспектору відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Харківської митниці, який добровільно співпрацював з ФСБ РФ та погодився на призначення окупантами на посаду так званого «заступника міністра з промисловості» незаконно створеної «військово-цивільної адміністрації». Більш того, він активно допомагав окупаційній адміністрації держави-агресора у створенні незаконного «митного органу» на тимчасово окупованій території шляхом агітації працівників МП «Куп‘янськ» до співпраці з представниками РФ, безпосередньо підбирав осіб для роботи у незаконно створеній митниці.

До суду направили обвинувальні акти стосовно 137 осіб, які скоїли злочини проти основ націбезпеки.

Минулого тижня до суду направили обвинувальний акт стосовно мешканця с. Новий Бурлук Харківської області, який допомагав окупаційним силам рф в облаштуванні блокпостів, наданні будинків для проживання, продуктів харчування, та всіляко підтримував ворогів. Також спільно з військовими рф він неодноразово проводив обшуки в будинках односельчан з метою виявлення та вилучення зброї, матеріальних цінностей, займався мародерством.

За принципової позиції прокурорів вже засуджено 54 особи.

Так, суд визнав винною мешканку с. Височинівка Чугуївського району та призначив покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Прокурори довели, що з початку російського вторгнення жінка систематично здійснювала пошук та збір відомостей щодо дислокації українських військових та техніки у Чугуївському районі Харківської області. Засуджена передавала відомості через соціальні мережі, в тому числі заборонені в Україні, представникам країни-агресора та підконтрольних РФ «ДНР» та «ЛНР».