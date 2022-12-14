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На Харківщині в ліцеї села Хотомля прокурори знайшли 300 підручників з рф

Суспільство 12:40   14.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині в ліцеї села Хотомля прокурори знайшли 300 підручників з рф

Правоохоронці виявили та вилучили партію російських підручників в українському ліцеї у селі Хотомля на Чугуївщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 300 російських підручників для учнів 1-9 класів, якими були обставлені всі шкільні парти, виявили 13 грудня прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області разом із слідчими поліцією.

Виявили й три атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка разом із додатками, підписаними так званим «головою військово-цивільної адміністрації Харківської області».

Огляд проведено у рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області.
Харківські правоохоронці вже не вперше знаходять учбові матеріали видавництва держави-агресорки на деокупованих територіях. У листопаді в ліцеї деокупованого Куп’янська вилучили понад 5 тисяч російських підручників та атестати.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 12:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці виявили та вилучили партію російських підручників в українському ліцеї у селі Хотомля на Чугуївщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.".