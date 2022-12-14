На Харківщині в ліцеї села Хотомля прокурори знайшли 300 підручників з рф
Правоохоронці виявили та вилучили партію російських підручників в українському ліцеї у селі Хотомля на Чугуївщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Близько 300 російських підручників для учнів 1-9 класів, якими були обставлені всі шкільні парти, виявили 13 грудня прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області разом із слідчими поліцією.
Виявили й три атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка разом із додатками, підписаними так званим «головою військово-цивільної адміністрації Харківської області».
Огляд проведено у рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області.
Харківські правоохоронці вже не вперше знаходять учбові матеріали видавництва держави-агресорки на деокупованих територіях. У листопаді в ліцеї деокупованого Куп’янська вилучили понад 5 тисяч російських підручників та атестати.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 12:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці виявили та вилучили партію російських підручників в українському ліцеї у селі Хотомля на Чугуївщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.".