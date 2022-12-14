На Харьковщине в лицее села Хотомля прокуроры нашли 300 учебников из рф

Правоохранители обнаружили и изъяли партию российских учебников в украинском лицее в селе Хотимля на Чугуевщине, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Около 300 российских учебников для учащихся 1-9 классов, которыми были обставлены все школьные парты, обнаружили 13 декабря прокуроры Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции.

Обнаружили и три аттестата о неполном общем среднем образовании российского образца вместе с приложениями, подписанными так называемым «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».

Обзор проведен в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ОП №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

Харьковские правоохранители уже не в первый раз находят учебные материалы издательства государства-агрессорки на деоккупированных территориях. В ноябре в лицее деоккупированного Купянска изъяли более 5 тысяч российских учебников и аттестаты.