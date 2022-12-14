На Изюмщине после освобождения подорвались 36 человек, двое из них дети
Фото: Восточное ОТО Нацгвардии Украины
После деоккупации Изюмщины в Харьковской области 36 местных жителей подорвались на установленных россиянами взрывоопасных предметах, сообщает сайт Изюмского городского совета.
«По настоящее время в КНП ЦМЛ Песчанской Богоматери обращаются наши жители с минно-взрывными ранениями. За время деоккупации за медицинской помощью со взрывными травмами обратилось 36 человек, 2 из которых – дети. К сожалению, 10-ти травмированным лицам не удалось сохранить ноги, и поэтому эти люди всегда останутся с увечьями и печальными воспоминаниями о “русском мире”, — сообщили на сайте Изюмского городского совета.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 17:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После деоккупации Изюмщины в Харьковской области 36 местных жителей подорвались на установленных россиянами взрывоопасных предметах, сообщает сайт Изюмского городского совета.".