На Изюмщине после освобождения подорвались 36 человек, двое из них дети

После деоккупации Изюмщины в Харьковской области 36 местных жителей подорвались на установленных россиянами взрывоопасных предметах, сообщает сайт Изюмского городского совета.

«По настоящее время в КНП ЦМЛ Песчанской Богоматери обращаются наши жители с минно-взрывными ранениями. За время деоккупации за медицинской помощью со взрывными травмами обратилось 36 человек, 2 из которых – дети. К сожалению, 10-ти травмированным лицам не удалось сохранить ноги, и поэтому эти люди всегда останутся с увечьями и печальными воспоминаниями о “русском мире”, — сообщили на сайте Изюмского городского совета.