На Ізюмщині після звільнення підірвалися 36 людей, двоє з них діти

Після деокупації Ізюмщини на Харківщині 36 місцевих мешканців підірвалися на встановлених росіянами вибухонебезпечних предметах, повідомляє сайт Ізюмської міської ради.

«По теперішній час до КНП ”ЦМЛ Піщанської Богоматері” звертаються наші мешканці з мінно-вибуховими пораненнями. За час деокупації за медичною допомогою з вибуховими травмами звернулось 36 осіб, 2 з яких – діти. На жаль, 10-ти травмованим особам не вдалось зберегти ноги, і тому ці люди на завжди залишаться з каліцтвами і сумними спогадами про “російський мир», – повідомили на сайті Ізюмської міської ради.