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На Ізюмщині після звільнення підірвалися 36 людей, двоє з них діти

Суспільство 17:31   14.12.2022
Оксана Якушко
На Ізюмщині після звільнення підірвалися 36 людей, двоє з них діти Фото: Східне ОТО Нацгвардії України

Після деокупації Ізюмщини на Харківщині 36 місцевих мешканців підірвалися на встановлених росіянами вибухонебезпечних предметах, повідомляє сайт Ізюмської міської ради.

«По теперішній час до КНП ”ЦМЛ Піщанської Богоматері” звертаються наші мешканці з мінно-вибуховими пораненнями. За час деокупації за медичною допомогою з вибуховими травмами звернулось 36 осіб, 2 з яких – діти. На жаль, 10-ти травмованим особам не вдалось зберегти ноги, і тому ці люди на завжди залишаться з каліцтвами і сумними спогадами про “російський мир», – повідомили на сайті Ізюмської міської ради.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 17:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після деокупації Ізюмщини на Харківщині 36 місцевих мешканців підірвалися на встановлених росіянами вибухонебезпечних предметах, повідомляє сайт Ізюмської міської ради.".