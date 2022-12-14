Синегубов: Для расчистки дорог в области задействовали 150 единиц спецтехники
В связи с ухудшением погодных условий призываем всех владельцев автомобильного транспорта быть максимально осторожными на дорогах, обратился к автомобилистам начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Дорожные службы области работают в усиленном режиме. Для обеспечения проезда на дорогах государственного значения в области САД задействовали 150 единиц спецтехники и 187 работников, было использовано 1237 м3 песчано-солевой смеси», — сообщил Синегубов.
На дороги местного значения дорожники высыпали около 200 м3 противогололедной смеси, расчистили более 400 км дорог.
По состоянию на утро движение грузовых автомобилей возобновлено, проезд по местным дорогам – обеспечено. Тем не менее, температура держится ниже 0⁰С, что затрудняет движение.
Специалисты продолжают расчистку и обработку дорог.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 13:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с ухудшением погодных условий призываем всех владельцев автомобильного транспорта быть максимально осторожными на дорогах, обратился к автомобилистам начальник ХОВА Олег Синегубов.".