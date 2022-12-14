Синегубов: Для расчистки дорог в области задействовали 150 единиц спецтехники

В связи с ухудшением погодных условий призываем всех владельцев автомобильного транспорта быть максимально осторожными на дорогах, обратился к автомобилистам начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Дорожные службы области работают в усиленном режиме. Для обеспечения проезда на дорогах государственного значения в области САД задействовали 150 единиц спецтехники и 187 работников, было использовано 1237 м3 песчано-солевой смеси», — сообщил Синегубов.

На дороги местного значения дорожники высыпали около 200 м3 противогололедной смеси, расчистили более 400 км дорог.

По состоянию на утро движение грузовых автомобилей возобновлено, проезд по местным дорогам – обеспечено. Тем не менее, температура держится ниже 0⁰С, что затрудняет движение.

Специалисты продолжают расчистку и обработку дорог.