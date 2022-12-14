Ситуация на дорогах Харьковщины: спасатели вытащили 2 «скорые» и 3 грузовика
По информации САД в Харьковской области, проезд по дорогам Харьковщины на данный момент обеспечен.
Дороги Харьковщины в течение суток расчищали 150 единиц спецтехники и 187 работников. При этом использовали 1237 кубометров песчано-солевой смеси.
«Состояние покрытия на дорогах – мокрое. Продолжаются работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения», — отметили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
Тем временем в ГСЧС отметили, что спасателям пришлось вытаскивать застрявшие на дорогах грузовики и «скорые».
«В течение суток спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 4 раза оказывали помощь водителям, оказавшимся в сложных ситуациях из-за погодных условий. В общей сложности были высвобождены со сложных участков дорог 3 грузовика и 2 кареты скорой помощи», — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
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Дорожники сообщили также информацию о погодных условиях за сутки и прогноз на ближайшее время.
«13 декабря около 14:00 часов с южной части области начались осадки в виде слабого дождя, постепенно перешедшего в мокрый снег. Около 23:00 часов температура воздуха начала снижаться ниже 0°С, что повлекло за собой налипание мокрого снега и гололедицу. В связи с чем было принято решение перекрыть движение для грузовых автомобилей общей массой более 24 т, для предотвращения ДТП. Утром – движение было восстановлено. Утром 14 декабря облачно, местами осадки в виде слабого снега. В большей части области наблюдается низовая метель. Температура колеблется от -3 до -6°С».
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 09:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации САД в Харьковской области, проезд по дорогам Харьковщины на данный момент обеспечен".