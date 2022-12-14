Ситуація на дорогах Харківщини: рятувальники витягли 2 швидкі та 3 вантажівки
За інформацією САД у Харківській області, проїзд дорогами Харківщини на даний момент забезпечений.
Дороги Харківщини протягом доби розчищали 150 одиниць спецтехніки та 187 працівників. При цьому використали 1237 кубометрів піщано-сольової суміші.
“Стан покриття на дорогах – мокрий. Продовжуються роботи з обробки протиожеледними матеріалами доріг державного значення”, – зазначили в пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.
Тим часом у ДСНС повідомили, що рятувальникам довелося витягувати вантажівки, які застрягли на дорогах, і “швидкі”.
“Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 4 рази надавали допомогу водіям, які опинилися в складних ситуаціях через погодні умови. Загалом було вивільнено зі складних ділянок доріг 3 вантажівки та 2 карети швидкої допомоги”, – поінформували в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Дорожники повідомили також інформацію про погодні умови за добу та прогноз на найближчий час.
“13 грудня близько 14:00 години з південної частини області почалися опади у вигляді слабкого дощу, що поступово перейшов у мокрий сніг. Близько 23:00 години температура повітря почала знижуватися нижче 0°С, що спричинило налипання мокрого снігу й ожеледицю. У зв’язку з чим було прийнято рішення перекрити рух для вантажних автомобілів загальною масою більше 24 т, для запобігання ДТП. Вранці – рух біло відновленно. На ранок 14 грудня хмарно, подекуди опади у вигляді слабкого снігу. В більшій частині області спостерігається низова хуртовина. Температура коливається від -3°С до -6°С”.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 09:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією САД у Харківській області, проїзд дорогами Харківщини на даний момент забезпечений".