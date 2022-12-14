Live
  • Середа 14.12.2022
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.58
    • 🔴

Ситуація на дорогах Харківщини: рятувальники витягли 2 швидкі та 3 вантажівки

Суспільство 09:29   14.12.2022
Оксана Горун
Ситуація на дорогах Харківщини: рятувальники витягли 2 швидкі та 3 вантажівки

За інформацією САД у Харківській області, проїзд дорогами Харківщини на даний момент забезпечений.

Дороги Харківщини протягом доби розчищали 150 одиниць спецтехніки та 187 працівників. При цьому використали 1237 кубометрів піщано-сольової суміші.

“Стан покриття на дорогах – мокрий. Продовжуються роботи з обробки протиожеледними матеріалами доріг державного значення”, – зазначили в пресслужбі Служби автомобільних доріг у Харківській області.

Тим часом у ДСНС повідомили, що рятувальникам довелося витягувати вантажівки, які застрягли на дорогах, і “швидкі”.

“Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 4 рази надавали допомогу водіям, які опинилися в складних ситуаціях через погодні умови. Загалом було вивільнено зі складних ділянок доріг 3 вантажівки та 2 карети швидкої допомоги”, – поінформували в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

  • Читайте також: Ситуація на дорогах Харківщини: рятувальники витягли 2 швидкі та 3 вантажівки

    • Дорожники повідомили також інформацію про погодні умови за добу та прогноз на найближчий час.

    “13 грудня близько 14:00 години з південної частини області почалися опади у вигляді слабкого дощу, що поступово перейшов у мокрий сніг. Близько 23:00 години температура повітря почала знижуватися нижче 0°С, що спричинило налипання мокрого снігу й ожеледицю. У зв’язку з чим було прийнято рішення перекрити рух для вантажних автомобілів загальною масою більше 24 т, для запобігання ДТП. Вранці – рух біло відновленно. На ранок 14 грудня хмарно, подекуди опади у вигляді слабкого снігу. В більшій частині області спостерігається низова хуртовина. Температура коливається від -3°С до -6°С”.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    18:59
    Проїзд низкою доріг Харківщини через стихію до ранку закрито, але не для всіх
    18:10
    Аномальний грудень: на Харківщині вже випало більше за місячну норму опадів
    11:11
    Снігопад на Харківщині: погода ще погіршиться, попередили шляховики
    08:47
    На Харківщині під обстріл потрапила “швидка”, поранено фельдшера – Синєгубов
    08:08
    На Харківщині на пожежах, не пов’язаних із війною, загинули 93 особи

  • Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ситуація на дорогах Харківщини: рятувальники витягли 2 швидкі та 3 вантажівки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 09:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією САД у Харківській області, проїзд дорогами Харківщини на даний момент забезпечений".