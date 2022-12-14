Синєгубов: Для розчищення доріг в області задіяли 150 одиниць спецтехніки
Через погіршення погодних умов закликаємо всіх власників автомобільного транспорту бути максимально обережними на дорогах, звернувся до автомобілістів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Дорожні служби області працюють у посиленому режимі. Для забезпечення проїзду на дорогах державного значення в області САД задіяно 150 одиниць спецтехніки та 187 працівників, використали 1237 м3 піщано-сольової суміші», – повідомив Синєгубов.
На дороги місцевого значення шляховики висипали близько 200 м3 протиожеледної суміші, розчистили понад 400 км доріг.
Станом на ранок рух вантажних автомобілів відновлено, проїзд місцевими дорогами – забезпечено. Проте температура тримається нижче 0⁰С, що ускладнює рух.
Фахівці продовжують розчищення та обробку доріг.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 13:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через погіршення погодних умов закликаємо всіх власників автомобільного транспорту бути максимально обережними на дорогах, звернувся до автомобілістів начальник ХОВА Олег Синєгубов.".