Синєгубов: Для розчищення доріг в області задіяли 150 одиниць спецтехніки

Через погіршення погодних умов закликаємо всіх власників автомобільного транспорту бути максимально обережними на дорогах, звернувся до автомобілістів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Дорожні служби області працюють у посиленому режимі. Для забезпечення проїзду на дорогах державного значення в області САД задіяно 150 одиниць спецтехніки та 187 працівників, використали 1237 м3 піщано-сольової суміші», – повідомив Синєгубов.

На дороги місцевого значення шляховики висипали близько 200 м3 протиожеледної суміші, розчистили понад 400 км доріг.

Станом на ранок рух вантажних автомобілів відновлено, проїзд місцевими дорогами – забезпечено. Проте температура тримається нижче 0⁰С, що ускладнює рух.

Фахівці продовжують розчищення та обробку доріг.