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В Харькове спасли из огня двух женщин (фото)

Происшествия 10:31   14.12.2022
Оксана Горун
В Харькове спасли из огня двух женщин (фото)

Пожарные вывели из горящей квартиры в трехэтажке ее хозяйку, а также спасли женщину из соседней квартиры.

Пожар случился на ул. Большой Гончаровской, 11, вечером 13 декабря. Сообщение о нем в ГСЧС поступило в 20:47.

«Возгорание возникло в квартире на первом этаже жилой трехэтажки. К месту происшествия немедленно выехали 2 оперативных отделения 3-й ГПРЧ. К моменту их прибытия площадь пожара составила 20 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар в Харькове с пострадавшими 13 декабря 2022 года 3

Из огня спасли двух женщин — хозяйку квартиры, 1963 года рождения, и ее соседку — 1968 года рождения.

Пожар в Харькове с пострадавшими 13 декабря 2022 года

Хозяйка горевшей квартиры получила ожоги правой руки, а соседка могла задохнуться дымом. Обеих вывели на свежий воздух.

Пожар в Харькове с пострадавшими 13 декабря 2022 года 2

«Еще 5 жителей этого дома были эвакуированы на свежий воздух. В 21.25 пожар локализовали, в 22.41 полностью ликвидировали. Причина возникновения возгорания устанавливается»,  — проинформировали спасатели.

Пожар в Харькове с пострадавшими 13 декабря 2022 года 4

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 10:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожарные вывели из горящей квартиры в трехэтажке ее хозяйку, а также спасли женщину из соседней квартиры".