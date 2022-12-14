В Харькове спасли из огня двух женщин (фото)

Пожарные вывели из горящей квартиры в трехэтажке ее хозяйку, а также спасли женщину из соседней квартиры.

Пожар случился на ул. Большой Гончаровской, 11, вечером 13 декабря. Сообщение о нем в ГСЧС поступило в 20:47.

«Возгорание возникло в квартире на первом этаже жилой трехэтажки. К месту происшествия немедленно выехали 2 оперативных отделения 3-й ГПРЧ. К моменту их прибытия площадь пожара составила 20 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из огня спасли двух женщин — хозяйку квартиры, 1963 года рождения, и ее соседку — 1968 года рождения.

Хозяйка горевшей квартиры получила ожоги правой руки, а соседка могла задохнуться дымом. Обеих вывели на свежий воздух.

«Еще 5 жителей этого дома были эвакуированы на свежий воздух. В 21.25 пожар локализовали, в 22.41 полностью ликвидировали. Причина возникновения возгорания устанавливается», — проинформировали спасатели.