У Харкові врятували з вогню двох жінок (фото)
Пожежні вивели з палаючої квартири у триповерхівці її господиню, а також врятували жінку із сусідньої квартири.
Пожежа сталася на вул. Великій Гончарівській, 11, увечері 13 грудня. Повідомлення про неї до ДСНС надійшло о 20:47.
“Займання виникло у квартирі на першому поверсі житлової триповерхівки. До місця події негайно виїхали 2 оперативні відділення 3-ї ДПРЧ. На момент їх прибуття площа пожежі склала 20 квадратних метрів”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
З вогню врятували двох жінок – господиню квартири, 1963 року народження, та її сусідку – 1968 року народження.
Господиня квартири, що горіла, отримала опіки правої руки, а сусідка могла задихнутися димом. Обох вивели на свіже повітря.
“Ще 5 мешканців цього будинку було евакуйовано на свіже повітря. О 21:25 пожежу локалізували, о 22:41 повністю ліквідували. Причина виникнення спалаху встановлюється”, – поінформували рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 10:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежні вивели з палаючої квартири у триповерхівці її господиню, а також врятували жінку із сусідньої квартири".