У Харкові врятували з вогню двох жінок (фото)

Пожежні вивели з палаючої квартири у триповерхівці її господиню, а також врятували жінку із сусідньої квартири.

Пожежа сталася на вул. Великій Гончарівській, 11, увечері 13 грудня. Повідомлення про неї до ДСНС надійшло о 20:47.

“Займання виникло у квартирі на першому поверсі житлової триповерхівки. До місця події негайно виїхали 2 оперативні відділення 3-ї ДПРЧ. На момент їх прибуття площа пожежі склала 20 квадратних метрів”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

З вогню врятували двох жінок – господиню квартири, 1963 року народження, та її сусідку – 1968 року народження.

Господиня квартири, що горіла, отримала опіки правої руки, а сусідка могла задихнутися димом. Обох вивели на свіже повітря.

“Ще 5 мешканців цього будинку було евакуйовано на свіже повітря. О 21:25 пожежу локалізували, о 22:41 повністю ліквідували. Причина виникнення спалаху встановлюється”, – поінформували рятувальники.