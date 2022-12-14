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У Харкові врятували з вогню двох жінок (фото)

Події 10:31   14.12.2022
Оксана Горун
У Харкові врятували з вогню двох жінок (фото)

Пожежні вивели з палаючої квартири у триповерхівці її господиню, а також врятували жінку із сусідньої квартири.

Пожежа сталася на вул. Великій Гончарівській, 11, увечері 13 грудня. Повідомлення про неї до ДСНС надійшло о 20:47.

“Займання виникло у квартирі на першому поверсі житлової триповерхівки. До місця події негайно виїхали 2 оперативні відділення 3-ї ДПРЧ. На момент їх прибуття площа пожежі склала 20 квадратних метрів”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа у Харкові з постраждалими 13 грудня 2022 року 3

З вогню врятували двох жінок – господиню квартири, 1963 року народження, та її сусідку – 1968 року народження.

Пожежа у Харкові з постраждалими 13 грудня 2022 року

Господиня квартири, що горіла, отримала опіки правої руки, а сусідка могла задихнутися димом. Обох вивели на свіже повітря.

Пожежа у Харкові з постраждалими 13 грудня 2022 року 2

“Ще 5 мешканців цього будинку було евакуйовано на свіже повітря. О 21:25 пожежу локалізували, о 22:41 повністю ліквідували. Причина виникнення спалаху встановлюється”, – поінформували рятувальники.

Пожежа у Харкові з постраждалими 13 грудня 2022 року 4

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 10:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежні вивели з палаючої квартири у триповерхівці її господиню, а також врятували жінку із сусідньої квартири".